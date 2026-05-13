プロテスト合格を目指す女子ゴルファーの伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新。人気の新スポーツ「ピックルボール」を初めて体験したことを投稿した。【写真】あまりの美脚にファンの目も釘付け！ 伊藤真利奈の激レア写真（全2枚）ピックルボールとは、テニスやバドミントン、卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケットスポーツ。子供からシニアまで、全世代で楽しめることから、急速に競技人口を増やしている。初挑戦だ