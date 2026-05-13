「足！長ぁ〜」 スタイル抜群の美女ゴルファーが公開したレア写真にファンは大喜び！
プロテスト合格を目指す女子ゴルファーの伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新。人気の新スポーツ「ピックルボール」を初めて体験したことを投稿した。
【写真】あまりの美脚にファンの目も釘付け！ 伊藤真利奈の激レア写真（全2枚）
ピックルボールとは、テニスやバドミントン、卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケットスポーツ。子供からシニアまで、全世代で楽しめることから、急速に競技人口を増やしている。初挑戦だった伊藤も「とっても楽しかった!! 早くまたやりたいです」と、早くも虜になっている様子だった。投稿では2枚の写真を公開。1枚目は丈の短い白のTシャツにダークグリーンのショートパンツ姿で、左足を伸ばしてコートに腰を下ろしている。2枚目は専用ラケットを手に満面の笑顔だ。この写真を見たファンは大喜び。「相変わらずスタイルいいなぁ！」「美脚ですね」「足！長ぁ〜」「陸上に転向ですか？」など、嬉しそうにコメントを寄せていた。伊藤は今年3月に、師事をするデービッド・スメイル（ニュージーランド）の息子との国際結婚を発表しファンを驚かせたが、今でも高い人気を集めている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビジュアルでも人気の女子ゴルファーが国際結婚！ 驚きの報告にもファンからは祝福コメントが殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「#左ハンドル怖すぎた」「#物価高いいいいい」 手束雅がハワイで「全米女子オープン」最終予選会に挑戦！
プロテスト4位合格のルーキーが福岡県糸島市の映えスポットを満喫 大きな鐘を撞いて必勝祈願？
【写真】あまりの美脚にファンの目も釘付け！ 伊藤真利奈の激レア写真（全2枚）
ピックルボールとは、テニスやバドミントン、卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケットスポーツ。子供からシニアまで、全世代で楽しめることから、急速に競技人口を増やしている。初挑戦だった伊藤も「とっても楽しかった!! 早くまたやりたいです」と、早くも虜になっている様子だった。投稿では2枚の写真を公開。1枚目は丈の短い白のTシャツにダークグリーンのショートパンツ姿で、左足を伸ばしてコートに腰を下ろしている。2枚目は専用ラケットを手に満面の笑顔だ。この写真を見たファンは大喜び。「相変わらずスタイルいいなぁ！」「美脚ですね」「足！長ぁ〜」「陸上に転向ですか？」など、嬉しそうにコメントを寄せていた。伊藤は今年3月に、師事をするデービッド・スメイル（ニュージーランド）の息子との国際結婚を発表しファンを驚かせたが、今でも高い人気を集めている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビジュアルでも人気の女子ゴルファーが国際結婚！ 驚きの報告にもファンからは祝福コメントが殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「#左ハンドル怖すぎた」「#物価高いいいいい」 手束雅がハワイで「全米女子オープン」最終予選会に挑戦！
プロテスト4位合格のルーキーが福岡県糸島市の映えスポットを満喫 大きな鐘を撞いて必勝祈願？