亀梨和也が、7月8日(水)にリリースする1stアルバム『WAVE』のアートワークと全収録曲を公開した。今作のアートワークは揺らぎ、余白をテーマに制作。シンプルながらも深く、アルバムタイトル『WAVE』が内包する美しく繊細な世界観を表現している。今作には、先日発表したGRe4N BOYZが楽曲提供した「’O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」の収録に加えて、次世代アーティストからの楽曲提供も受けた新たな音楽性を提示する全1