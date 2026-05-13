Image: Wes Davis / Gizmodo US 卵とか、ヨーグルトとか、豚バラとかブロッコリーとか長ネギとか鶏ももファミリーパックとか買って帰宅して最初にすることといえば…、手洗いうがいです。が、その次にすることは、買ってきた食材を冷蔵庫にしまうこと！ バタバタ買い物して帰ってきて、本当なら1回座りたい。座りたいけれど、座ったら負けだと思って食材を冷蔵庫にしまいます。あぁ、冷蔵庫