今が旬の「キヌサヤ」と「スナップエンドウ」。見た目は似ていますが、食感や甘みはそれぞれ違います。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに、2つの違いや選び方、保存方法を教えてもらいました。素材の甘みを引き立てる、簡単な“蒸し焼きレシピ”も紹介します。似ているけど全然違う！「キヌサヤ」と「スナップエンドウ」の見分け方見た目がよく似ている「キヌサヤ」と「スナップエンドウ」。どちら