緊迫化した中東情勢で品薄となり、価格が高騰しているものの一つに「ナフサ」があります。馴染みのない言葉かもしれませんが、実は私たちの生活に密接に関係しています。 ナフサとは原油から精製されるもので、プラスチック、ビニール袋、ペットボトルや食品包装容器などの原料です。ほかにも化学繊維や合成ゴム、塗料や洗剤など生活に身近な製品に多く使用されています。帝国データバンクの調査では、県内の製造