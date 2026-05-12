18チーム約400人が出場した「熊本スカンビオカップ」。「スカンビオ」とは、イタリア語で「交流」の意味。年齢や国籍、性別、障害のあるなしに関わらず誰でも参加することができます。 フットサルを通して様々な人が交流する場を設けようと県サッカー協会が開催したこの大会。宇土市親善大使で2024ミスインターナショナル日本代表の植田明依さんやサッカー元日本代表の高松大樹さんも参加し、出場者