去年11月、大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災を教訓に被災からの復興とまちづくりを考えるセミナーが12日、大分市で開かれました。 【写真を見る】「被災から学ぶ、まちづくり」佐賀関火災を教訓に土地や建物の専門家団体がセミナー主催大分 このセミナーは土地や建物の専門家で作る県公共嘱託土地家屋調査士協会が開催し、自治体の職員などおよそ100人が参加しました。 今年は佐賀関の大規模火災