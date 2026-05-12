5月1日から発売されているドリームジャンボ宝くじをPRしようと、「宝くじ幸運アドバイザー」が5月12日、県庁を訪問しました。（宝くじ幸運アドバイザー）「ドリームジャンボ宝くじ、ドリームジャンボミニ、現在好評発売中です」県庁でドリームジャンボ宝くじをPRしたのは、「宝くじ幸運アドバイザー」の吉田梨乃さん。アンバサダーは全国から一般公募で選ばれた5人で、イベントで