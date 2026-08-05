「レッドソックス−ホワイトソックス」（４日、ボストン）ホワイトソックスの村上宗隆内野手がフェンウェイパークで新人メジャーリーガーの恒例儀式を行った様子を球団が公開した。フェンウェイパークの名物とも言える左翼にそびえ立つグリーンモンスター。ルーキーはスコアボードの内部に入り、サインを刻むのが恒例行事となっている。グリーンモンスターの前で両手を挙げた村上。中に入ると、数多の選手のサインがびっし