上下GUでそろう、オフィスカジュアル服とコーデを紹介します。教えてくれたのは、プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさん。「GUは若くてカジュアルなイメージが強いかもしれませんが、アラフォーのオフィス服に使える洋服もたくさん！」と語るmakiさんおすすめのアイテム6つと、コーディネートの例を6つ紹介してくれました。GUのプチプラでもきちんと見えするアイテム6選まずは「スタンドカラーブラウス」1990円（5/8時点で