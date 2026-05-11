1日の疲れをほぐしてくれるバスタイムは大切にしたいですよね。そこで思いきり汗をかける炭酸入浴剤から、香りでリラックスできるバスソルトまで、手軽に買える名品をピックアップ。流行に敏感なESSEの読者組織・ESSEベストフレンズ101メンバーが紹介します。1：だるい疲れや冷えに効くジンジャー炭酸湯ジンジャー炭酸湯が温浴効果を高めて、血行と新陳代謝をアップ。疲労回復や冷え症に。【写真】思いっきり汗をかきたいときの入