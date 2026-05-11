2023年3月に完成した分譲マンションで暮らす日刊住まいライターは、夫婦と4歳の娘の3人暮らし。現在住んで3年目になる自宅購入の決め手のひとつになったのは、自分好みに変更できる間取りの柔軟性だったといいます。今回、ライターが住んでみて気づいた、新居の間取りのメリットとデメリットについて語ります。メリット1：移動時間を削減する「回遊動線」筆者は夫婦と4歳の娘の3人暮らしです。2023年3月に完成した分譲マンションに