JR九州が11日発表した2026年3月期連結決算は、売上高が前期比10.1％増の5003億円と過去最高だった。純利益は4.1％増の454億円。昨年4月からの運賃値上げに加え、「スーパーマリオ」とのコラボといった営業施策が功を奏し、運輸サービス業の伸びが目立った。インバウンド（訪日客）の恩恵を受けたホテル業や、不動産販売業も好調だった。一方、博多駅の線路上空を活用して複合ビルを建設する「博多駅空中都市プロジェクト」を