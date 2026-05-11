タレント若槻千夏が5月9日深夜放送の『指原千夏』（フジテレビ系）に出演。バラドル時代の過酷だったテレビ番組の収録現場の空気や、当時のバラエティ事情などについて語った。「同番組は個室で指原さんと若槻さんが本音トークを繰り広げるバラエティ。今回はお笑い芸人の東野幸治さんをゲストに交え“バラドル全盛期”時代の収録現場について語られました。若槻さんは当時の現場を“戦場”と表現。バラエティ番組ではグラビア