料理の効率や仕上がりを大きく左右する調理器具。毎日のように使う道具でありながら、実は不満が多いジャンルです。 中でも目詰まりしやすく、洗うのが面倒なのがおろし器やスライサー。それ以外にも刃がむき出しで収納がしづらかったり、においが残りやすいなど、道具としては便利な一方で、こうした“小さなストレス”が積み重なることで次第に使うのが億劫になってしまい、いつの間にかお蔵入りしてしまうことが多いです。