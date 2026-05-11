廿日市市の介護施設で、入所者の女性が倒れていることを同僚らに報告せず丸１日以上放置したとして、介護福祉士の男が逮捕されました。 廿日市市の介護福祉士の男（３６）は３月２１日の未明、担当していた９３歳の女性が部屋でけがをして倒れていたにもかかわらず、同僚らに報告することなく放置した疑いがもたれています。 女性は２２日に病院に搬送されましたが頸椎や肋骨などを骨折していて、約１週間後に死亡しました。