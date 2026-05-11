イランメディアの5月10日の報道によると、イランはすでに米国側による提案を拒否し、同案に同意すれば、トランプ米大統領のひどい要求に従うことになると訴えました。報道によると、イランは米国に戦争賠償金の支払いやホルムズ海峡に対するイランの主権の承認を求め、対イラン制裁の終了や同国資産の凍結解除も要求しました。（提供/CGTN Japanese）