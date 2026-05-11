俳優の杉浦太陽が5月6日、自身のYouTubeチャンネル「たぁちゃんねる」を更新。妻・辻希美のために手料理を振る舞う動画を公開した。 （関連：【画像あり】杉浦太陽が愛情を込めて作った「とうもろこしのフラン」と、美味しそうに食べる辻希美） 料理上手でこれまでも数々の逸品を家族に振る舞ってきた杉浦。今回は「ノン（辻希美）がめちゃくちゃ大好きなもの」を作るというが、それが一般の家庭ではなかなかお目にかかれな