5月29日から6月4日にかけて新宿武蔵野館で開催される「新宿東口映画祭2026」のトークイベント情報が発表された。 参考：「新宿東口映画祭2026」5月29日より開催『ロボット・ドリームズ』『ロブスター』など上映 2021年5月、新宿武蔵野館とシネマカリテで初めて開催された「新宿東口映画祭」は、新宿から映画文化を発信し、街全体を活性化、観客をはじめ地域の人々が一緒に楽しくなることを目指す映画祭