5月29日から6月4日にかけて新宿武蔵野館で開催される「新宿東口映画祭2026」のトークイベント情報が発表された。

参考：「新宿東口映画祭2026」5月29日より開催 『ロボット・ドリームズ』『ロブスター』など上映

2021年5月、新宿武蔵野館とシネマカリテで初めて開催された「新宿東口映画祭」は、新宿から映画文化を発信し、街全体を活性化、観客をはじめ地域の人々が一緒に楽しくなることを目指す映画祭。2026年は、「スクリーンで また逢える」をテーマに、忘れられない様々な“出逢い”が届けられる。

『夢物語』Episode 3「不思議の国のドラゴン」の上映では、日本だけでなく香港でも活動する俳優・倉田保昭が登壇。映画祭では特別映像としてサモ・ハンとの対談映像も上映される。

『aftersun／アフターサン』の上映では、ナビゲーターのよしひろまさみちがトークショーを実施。

本映画祭初の試みとなる新作短編映画上映『婚内失恋：慶祝』には、チン・ディンチャン監督がオンラインで登壇する。

今年の新宿東口映画祭で『永い言い訳』と『ゆれる』の2作品が上映される西川美和監督は、『永い言い訳』の上映後に登壇し、2作品と今年公開予定の作品などを語る予定だ。

同じく『夜は短し歩けよ乙女』と『犬王』の2作品が上映される湯浅政明監督は、『夜は短し歩けよ乙女』の上映後にトークショーを行う。なお、本年の映画祭をしめくくる『犬王』の上映では、『犬王』“狂騒”応援上映が実施される。

また、トークイベント登壇者からはコメントも到着。西川美和監督の『ゆれる』で主演を務めたオダギリジョーからは、作品への愛がこもったスペシャルメッセージが寄せられた。

さらに、昨年好評だった来場者抽選プレゼント企画が今年も実施される。本年も映画祭に協賛している「UNIQLO新宿東南口フラッグス店」からオリジナルのミニトートバッグ、そして本年初となる「新宿高野」よりフルーツチョコレートSPリボンが指定の上映回来場者に抽選でプレゼントされる。また、『ロボット・ドリームズ』上映会ではドッグとロボットからのお楽しみ袋が鑑賞者全員にプレゼントされる。プレ企画『シネマカリテと また逢える』では、1月に閉館したシネマカリテの貴重なチラシのプレゼントも行われる（※数に限りあり）。

『ロボット・ドリームズ』に関しては、2024年11月の公開からロングラン上映を行ってきた新宿武蔵野館がオリジナルコラボグッズを制作。Tシャツ2種類とステッカー1種類が販売される。また、シネマカリテのスクリーンを使用したキーホルダーもラインナップされた。

【コメント】●倉田保昭このたび、『夢物語』の上映にあわせてトークイベントに登壇させていただくこととなり、大変光栄に思っております。本作はオール香港ロケで撮影を行いました。香港の現場に身を置く中で、時代とともに変わるものと、変わらずに在り続けるものを改めて実感しました。長年このアクション映画の世界に身を置いてきた者として、現場で培ってきたもの、そしてその裏側にあるものを、当日は直接お話しできればと思っております。スクリーンには映りきらない部分も含めて、本作をより深く味わっていただける時間になれば幸いです。60 年という時間の中で積み重ねてきた経験の中から、今だからこそお話しできることもあると思っております。昔の話も含めて、楽しみにしていただければ嬉しいです。劇場で、皆様と直接お会いできることを楽しみにしております。

●チン・ディンチャン監督日本の皆さま、こんにちは。『婚内失恋：慶祝』が真に問いかけているのは、単に結婚という問題だけではなく、現代の生活構造の中で、人がいかにして少しずつ自我を失っていくかという事です。そして「慶祝」の意味も、関係が円満であるという意味ではなく、ある瞬間、自分自身が消えつつあるという事にようやく気づいて、自らを見つめ直そうと選択することにあるのです。映画を観終わった後、前向きなエネルギーを得て、自分の感情とより正直に向き合えるようになることを期待しています。皆さまが作品を気に入って下さる事を願っています。そして作品上映後、オンラインではありますが、日本の観客の皆さんと交流できることを楽しみにしています。

●西川美和監督武蔵野館は、デビュー作の頃からお世話になってきた劇場であり、私自身もたくさんの良作に出会わせてもらってきた大好きな映画館です。『永い言い訳』は、本木雅弘さん·竹原ピストルさんとがっぷり組み合いながら、演技経験の少ない子どもたちと長い期間をかけて撮ったもので、苦労したぶん思い出深い作品です。久々にスクリーンでかけていただけるのが、たいへん嬉しいです。

●湯浅政明監督映画は知らない人の経験を体感できるタイムカプセルなのかもね。色々試してみてください。

●オダギリジョー改めて見返すと…衣装も自前、携帯も自前、ハッセルも自前。ここまで私物を使った作品は他にありません。それだけのめり込んでいた証拠です。未熟な部分も含めて、自分の荒削りな個性を切り取ってもらった、まさに自分の『代表作』です。

（文＝リアルサウンド編集部）