伊達や酔狂じゃなく、マジで野呂佳代の “天下取り” が見えてきたのではないか。黒木華が主演し、野呂が準主役を演じている『銀河の一票』（フジテレビ系）。5月4日（月）に第3話が放送されたが、ここまで内容は好評だ。政治家秘書だった星野茉莉（黒木）が、幹事長である父との確執などで人生に絶望していたとき、スナックママ・月岡あかり（野呂）と出会い、政治素人であるあかりを都知事にするため、2人で都知事選に挑む