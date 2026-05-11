スターバックス コーヒー ジャパンは、イチゴの果肉感とチョコレートの食感を楽しめる2種の新作ビバレッジを5月11日より販売すると発表した。また同日より、セルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」とコラボレーションしたジェルネイルシール全3種を、スターバックス公式オンラインストアにて展開する。ビバレッジの味わいだけでなく、指先からもスターバックスの世界観を楽しめる新しい“イチゴ体験”を提案するという。「