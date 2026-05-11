燃費と実用性を両立したエントリーモデル軽自動車を選ぶ際、最近では、運転支援機能や安全装備、さらにはデザイン性まで重視する人が増えており、各メーカーもそのニーズに応える形で改良を続けています。そうした中で長年安定した人気を維持しているのが、スズキの「ワゴンR」です。2026年4月時点でも軽自動車市場の競争は非常に激しく、新型モデルや改良車が次々と登場しています。【画像】これが“一番安い”スズキ「新たな