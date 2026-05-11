2024年度に全国自治体の94％で固定資産税額の修正が発生していたことが明らかになった。土地と家屋それぞれで約5万人が対象。 納税義務がある人のうち0.1％ほどではあるが、計算上、毎日のようにどこかの自治体で課税ミスが見つかっていることになる。 固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋（建物）を所有している人に対し、市区町村が課す地方税。税額は評価額（固定資産税評価額）を基に計算される。 評価額は3年ごと