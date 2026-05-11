北朝鮮の農村がいま、深刻な燃料欠乏によって“機械化以前”の時代へ逆戻りしつつある。春の本格的な農繁期を迎えたにもかかわらず、各地の農場ではトラクターを動かすための軽油が確保できず、住民が自ら木製の農具を引き、家畜とともに畑を耕す光景が広がっているという。慢性的なエネルギー不足が、国家の根幹である食糧生産を直撃している格好だ。デイリーNKの現地消息筋によれば、平安北道の農村地域では、当局が「播種期に合