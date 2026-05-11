これまでSIMフリー端末は、大手家電量販店やEC、メーカー直販で購入するのが当たり前でしたが、そこに通信キャリアも緊急参入。キャリアからSIMフリー端末を購入するメリットやデメリットを紹介します！※本記事で紹介した製品情報は5月6日時点のものです。【画像】各ブランドのSIMフリースマホ＊＊＊【キャリアモデルとの違いはあるのか？】iPhoneやPixelなどの人気シリーズの新モデルは通信キャリアで買うのが一般的。その一