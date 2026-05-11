これまでSIMフリー端末は、大手家電量販店やEC、メーカー直販で購入するのが当たり前でしたが、そこに通信キャリアも緊急参入。キャリアからSIMフリー端末を購入するメリットやデメリットを紹介します！※本記事で紹介した製品情報は5月6日時点のものです。【画像】各ブランドのSIMフリースマホ＊＊＊【キャリアモデルとの違いはあるのか？】iPhoneやPixelなどの人気シリーズの新モデルは通信キャリアで買うのが一般的。その一
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 熱中症対策でも「絶対やめて」
- 2. 性加害当事者「ジャニ」使用
- 3. 堺雅人 風呂嫌いにモンゴル提案
- 4. 横山裕 母の死で弟が記憶喪失に
- 5. 鈴木光司さん死去 貞子が追悼文
- 6. 芸人が17人の女性と関係持ち謝罪
- 7. 継母が豹変 家で殺し合いの喧嘩
- 8. 1ゲームも取れず 涙こぼれる早田
- 9. 21人死傷 運転手への手当発見か
- 10. NHKマイルC 騎手に過怠金5万円
- 1. 継母が豹変 家で殺し合いの喧嘩
- 2. 21人死傷 運転手への手当発見か
- 3. 「人間タワー」炎上後の店の様子
- 4. 煽り運転 股間濡らし震えて謝罪
- 5. バス事故で部員死亡 顧問が謝罪
- 6. アルビノのシマリスが発見 岐阜
- 7. スプレー騒動 防カメに映らず
- 8. 神社の屋根から銅板約200kg窃盗
- 9. 英王子夫妻の邸宅は笑いもの 米
- 10. バス来ない→運転手に珍事あった
- 1. 熱中症対策でも「絶対やめて」
- 2. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 3. 「太鼓の達人」に無断ヤスリがけ
- 4. 新NISAで160万円を失ったワケ
- 5. 竹田恒泰「今後、完全に潮目が変わる」高市総理の誕生で、参政党と日本保守党が迎える“正念場”の正体
- 6. 『それは主観だ』に反発 竹田恒泰氏が神谷宗幣氏との討論を総括
- 7. 阪神高速に飲酒チャリが誤進入
- 8. 指詰め 細木数子さんめぐり証言
- 9. 「行かなきゃよかった」観光地
- 10. 参政党と高市氏 外国人巡る違い
- 1. 韓国船が爆発炎上「攻撃受けた」
- 2. UFO将軍失踪と研究者不審死の謎
- 3. 米 UFOなど161点の資料を公開
- 4. ハンタウイルスの船 乗客下船へ
- 5. イランの「モスキート艦隊」正体
- 6. インドネシアで日本人6人拘束か
- 7. 中国湖で8千羽超の成鳥 繁殖
- 8. 台湾がヒーロー 工事に感謝
- 9. WHO「我々の言葉信じてほしい」
- 10. 韓国船火災「飛行体2機が攻撃」
- 1. 速度でガソリン代は変わらない?
- 2. 5人に1人? 認知症の意外な習慣
- 3. 「ヴィレヴァン本店」月末に閉店
- 4. 別次元…世界最大のマック爆誕
- 5. 家に埋もれた「お宝」リスト
- 6. かつや 売れすぎ休止の商品復活
- 7. 親への仕送りで思わぬトラブル
- 8. 何があった 清水建設副社長辞任
- 9. スタバ 苺使用の新作ドリンク2種
- 10. JR東にガラガラな新幹線駅 背景
- 1. 365日毎日ポケットに忍ばせたい。1100ルーメン懐中電灯をちょっとした不便を解消する道具へ
- 2. Audibleが月額99円に 5/12まで
- 3. Amazon音楽聞き放題が3カ月無料
- 4. DJI Osmo Pocket 4Pは17ストップ＆6K対応！Insta360 Luna Ultraのモジュラー設計と徹底比較
- 5. 人は「怒り」を感じると信頼性の低い情報源からのニュースを拡散しやすくなる
- 6. 「Insta360 Luna Ultra」の弱点とは？後悔しない次世代Vlogカメラの選び方を徹底解説
- 7. ahamoだけ遅い? SNSでの噂を否定
- 8. 達成感がハンパない。見て見ぬふりをしていた“あの部分”をキレイにする掃除グッズ
- 9. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 10. 無料で使えるAI｢ローカルLLM｣の進化がすごいよって話
- 11. 火星に水が存在した、これ以上ない痕跡
- 12. 蓋を外すとトートが出現。9スタイルで活躍するショルダーバッグ「Node One」
- 13. 無料で使えるAndroid用RSSリーダー「Read You」、FreshRSSとの連係も可能
- 14. [みんなのケータイ]Pixel Watch待望のかざすだけ「エクスプレス決済」が提供開始、だけど……？
- 15. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 16. 最新スマホ好きさん、Ankerの新作ワイヤレス充電器で「ハイパワー＆ミニマム」欲満たしてよ
- 17. iPhone 18 Proの画面、より見やすく、省エネへ？
- 18. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 19. 登山靴か、トレランシューズか。その答えはHOKAの走れる登山靴にありました
- 20. 火星の石 ボールペン成分を発見
- 1. 1ゲームも取れず 涙こぼれる早田
- 2. NHKマイルC 騎手に過怠金5万円
- 3. 卓球台の上で狂喜乱舞 批判殺到
- 4. 森保監督 三笘の現状に言及
- 5. 【卓球男子】日本vs中国の決勝戦オーダーが発表 57年ぶり世界一へ 張本智和＆松島輝空＆戸上隼輔で挑む〈世界選手権団体戦〉
- 6. 卓球日本女子が6連続銀 早田は涙
- 7. ド軍はあえて「捨て試合」に
- 8. 前田大然 4試合連続ゴールで勝利
- 9. りくりゅう 現在の暮らしに反響
- 10. 初めて見た 村上に指揮官驚いた
- 1. 性加害当事者「ジャニ」使用
- 2. 堺雅人 風呂嫌いにモンゴル提案
- 3. 横山裕 母の死で弟が記憶喪失に
- 4. 芸人が17人の女性と関係持ち謝罪
- 5. 鈴木光司さん死去 貞子が追悼文
- 6. 平祐奈 水着なしで混浴へ行った
- 7. 性交渉の後は記憶ない重盛さと美
- 8. 本郷奏多 ポーカー大会で7回優勝
- 9. 仲間由紀恵&常盤貴子の近影 反響
- 10. 若槻「大っ嫌いだった」実名告白
- 1. 夏の不快対策 ワークマン新商品
- 2. 謝るも妻に許されず…認識のズレ
- 3. ファミマ 森永製菓とコラボ
- 4. 帰宅時の柴犬あるある 共感の声
- 5. 運気が上がるトイレの特徴と対策
- 6. ローソン 本格スイーツの新作
- 7. キスしたのに…美人シンママ辛い
- 8. サンリオのおもちゃが可愛い
- 9. 「河原の石」持ち帰るのはNG?
- 10. トイレ中に荷物 配達員の勘違い
- 11. 「育児で苦しい時に…」ある母の悲痛な叫び「育児は幸せなだけじゃない」と痛感した男性の「孤独」をなくす挑戦
- 12. ゴディバ 新フレーバーを販売へ
- 13. 「最初は幸せだったけど…」親友のカレと略奪婚した女の顛末
- 14. スマートフォンのミクシイ(mixi)公式アプリで、写真とつぶやきを投稿！
- 15. 【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
- 16. 保育士時代の行動に予想外な反響
- 17. DEAN & DELUCAのベジスムージー登場♡初夏に味わう贅沢ドリンク
- 18. 「開店遅延」の実話を漫画で紹介
- 19. 代官山 蔦屋、伝統×新鮮なてぬぐいブランド「BY KAMAWANU」のポップアップ開催
- 20. 【バチェロレッテ4考察】トリリンガル美女がハイスペ男を狂わせる！ イタコタンクトップVSシャツの戦い