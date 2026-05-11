¡Ú¿·¤·¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¤¤Êý¡ª¡Û¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤·¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢Âç¼êEC¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤è¤ê°Â¤¤¤³¤È¤â!?
¤³¤ì¤Þ¤ÇSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤Ï¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¡¢¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤â¶ÛµÞ»²Æþ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿À½ÉÊ¾ðÊó¤Ï5·î6Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Û
iPhone¤äPixel¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ÏÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇã¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÆÈ¼«¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤äµ¡Ç½¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¡¢¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤â¤³¤ì¤é¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤³¤Î¿·¤·¤¤ÈÎÇäÊý¼°¤ò»Ï¤á¤ëÍýÍ³¤ò¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¸½ºß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤ÎÈÎÇä¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡KDDI¤Ï¤â¤È¤â¤ÈSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢³Æ¼ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¡Öau ¡Ü1 collection¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Öau Flex Style¡×¤È¤·¤Æ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºòÇ¯11·î¤«¤é¡ÖSoftBank Free Style¡×¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤¿³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤ÈSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤¬Ê»Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
au Flex Style¡¡KDDI¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥ÛÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ4·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÈÎÇäÊý¼°¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥¹¥Ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎNothing¡¢OPPO¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¡Ê¤Õ¤¿¤ÄÀÞ¤ê¡ËÃ¼Ëö¤äÂçÄêÈÖ¤Îarrows¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â½¼¼Â¡ª
SoftBank Free Style¡¡ºòÇ¯11·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥ÛÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÃ¼Ëö¤Ï¶¦¤Ë¡Ö¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡×¤ÎÍÌµ¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª
¡½¡½NTT¥É¥³¥â¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï5G²óÀþ¤Ën79¤È¤¤¤¦¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÉ¿ï¤·¤¿ÈÎÇäÊý¼°¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥É¥³¥â¤â»²Æþ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤·¤«¤·¸½ºß¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¤Ç¤âSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Þ¤º¤Ï²Á³Ê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢au Flex Style¤Ê¤éºÇ¿·¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¡Ê¤Õ¤¿¤ÄÀÞ¤ê¡Ë¥¹¥Þ¥Û¡ÖOPPO Find N6¡×¤¬29Ëü9900±ß¡£Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¤Ç¤Ï31Ëü8000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î³ä°úÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¶¯ÎÏ³ä°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â30Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ª¡¡¤â¤Ã¤È°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡au Flex Style¤Ï5·î8Æü¤«¤é¡ÖNothing Phone¡Ê4a¡Ë¡×¤ò5Ëü8800±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±¦¡Ëau¤Ïau Flex Style¤ÎÃ¼Ëö¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä³Æ¼ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç1ËüPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¡Êº¸¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎSoftBank Free Style¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï2ËüPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¶¯ÎÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¤è¤ê¼Â¼Á³Ê°Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë
¡½¡½¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤¿¤À¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç24²ó¤ÎÊ¬³ä¡£°ìÊý¡¢au Flex Style¤ÏºÇÂç48²ó¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¡Ê1225±ß¡¿·î¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê¬³ä¼ê¿ôÎÁ¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SoftBank Free Style¤Ç¤Ï¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤ò5Ëü5008±ß¤ÇÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6000PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç48²ó¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¡Ê1146±ß¡¿·î¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢²óÀþ·ÀÌó¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤È1Ëü2000PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶¦¤ËÃ¼Ëö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê³ä°ú¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ê¥¢ÈÎÇä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´ü¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢au Flex Style¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤Ï¡¢¡Ú20Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÃ¼Ëö¡Û¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Nothing Phone¡Ê4a¡Ë¡¡¡Ú°ì³ç¡Û5Ëü8800±ß¡¡¡ÚÊ¬³äÊ§¤¤¡Û1225±ß¡¿·î¡Ê48²ó¡Ë¡¡5·î8Æü¤«¤éKDDI¤Îau Flex Style¤ÇÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Nothing¤Î¿·¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ë¡£6.78¥¤¥ó¥Á²èÌÌ¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤È¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤·¤Î48²ó¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤Ë¤âÂÐ±þ
REDMI Note 15 Pro 5G¡¡¡Ú°ì³ç¡Û5Ëü5008±ß¡¡¡ÚÊ¬³äÊ§¤¤¡Û1146±ß¡¿·î¡Ê48²ó¡Ë¡¡6.83¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡¢6300mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£¥·¥ã¥ª¥ßÀ½ÉÊ¤Ï¡¢6Ç¯´Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤¢¤ê48²ó¤ÎÊ¬³ä¹ØÆþ¤Ç¤â°Â¿´¡£SoftBank Free Style¤ÇÈÎÇäÃæ
¡½¡½48²ó¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤À¤È¡¢¹ØÆþ¸å¤«¤éºÇÄã4Ç¯´Ö¤ÏÃ¼Ëö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±°ìÃ¼Ëö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Nothing Phone¡Ê4a¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯´Ö¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È6Ç¯´Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï³Ê°Â¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËOS3Ç¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£6Ç¯¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢4Ç¯´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
48²óÊ¬³äÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤Ä¤ÄÃ¼Ëö¤òÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤è¤ê¤â·î¡¹¤Î»ÙÊ§³Û¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¿Ê²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê2Ç¯¤ª¤¤ÎÃ¼Ëö¹¹¿·¤Ï¤à¤·¤íÁá¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢³Ê°Â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ëÌä¤ï¤º¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢SIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤ÎÊä½þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊä½þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ä°ìÈÌ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊä½þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¼«¼Ò¤Î·ÐºÑ·÷¤ÇÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¸þ¤±Êä½þ¤ò°·¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äµ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤ÏOPPO¡¡Find N6¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤ÈóÂÐ±þ¤ÎÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢au¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏStarlink¤ò»È¤Ã¤¿±ÒÀ±Ä¾ÀÜÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤Ç¤Ï¸½¾õ¡¢ÈóÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¡ÚÆ°ºî³ÎÇ§¤Ç¤¤¿Ã¼Ëö¤«¤é½ç¼¡ÂÐ±þ¡Û¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï±ÒÀ±ÄÌ¿®¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
OPPO Find N6 ¸ÂÄêBOX¡¡¡Ú°ì³ç¡Û29Ëü9900±ß¡¡Ï·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡£au Flex Style¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¤è¤ê¤â³Ê°Â¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
OPPO Find X9¡¡¡Ú°ì³ç¡Û14Ëü9808±ß¡¡¡ÚÊ¬³äÊ§¤¤¡Û3121±ß¡¿·î¡Ê48²ó¡Ë¡¡SoftBank Free Style¤Ç°·¤ï¤ì¤ëÃ¼Ëö¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£¸½ºß¡¢2ËüPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥ª¥È¥¯ÅÙ¡ª
¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¤È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¡Û
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼ÈÎÇä¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Þ¤º¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢iPhone¡¢Pixel¡¢Galaxy¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º°Ê³°¤ÏÇä¤ì»Ä¤êºß¸Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¶áÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎã¤¬¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º°Ê³°¤òÂçÎÌ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à°Ê³°¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤Ç¤âÈÎÇä¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¾ÈÎ¡¢EC¡¢Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹°Ê³°¤Î¿·ÈÎÏ©¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¤¤ÆàÀìÍÑ¥â¥Ç¥ëá¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¼ÉÊ¤¹¤ëÉéÃ´¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢au Flex Style¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤äau Style¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ªÅ¹¤Ç¼Âµ¡¤ò¿¨¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Nothing¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢PRÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼ËöÈÎÇä¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡5Ëü±ßÂæ¤«¤é8Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤À¤ÈNothing¤ä¥·¥ã¥ª¥ßÀ½¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤ä¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬Á´ÉôÆþ¤ê¡£OS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢48²ó¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥á¥éÀÇ½¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏÀÇ½¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã¼Ëö²Á³Ê¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÃæ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢5Ëü±ßÂæ¤«¤é8Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÃ¼Ëö¤Î¥³¥¹¥Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²Á³ÊÂÓ¤ÎÃ¼Ëö¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼ÈÎÇä¤Ç³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¿·¥¹¥Þ¥Û¤Î¹ØÆþ¸¡Æ¤»þ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤âËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡»£±Æ¡¿Ë¡ÎÓ³ÙÇ·