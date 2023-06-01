歌手の近藤真彦（６１）の離島４カ所を巡るライブツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます２０２６！〜」が、９日に行われた沖縄・石垣島の石垣市民会館での公演で開幕。集まった約１０００人のファンへ熱いステージを展開し、島を沸騰させた。また、８月２８日の神奈川・鎌倉から始まる新たなツアーの開催も決定。精力的なライブ活動を続けるマッチが、全国１６カ所での大型ツアーで２０２６年を走破する。マッチの新たな