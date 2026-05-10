プレミアリーグのアーセナルが保有するイーサン・ヌワネリの去就に注目が集まっている。ヌワネリはアーセナルユース出身の19歳で、今季は冬の移籍市場でリーグ1のマルセイユにレンタル移籍している。しかし、ここまでそれほど出番を得られておらず、リーグ戦では322分しかプレイしていない。ヌワネリは移籍当初3試合連続で出番を得るなど存在感を示していたが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の退任で状況が一変。出番を失っており、リ