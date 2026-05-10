岸和田競輪場のF2「前検日コメならウィンチケット杯」は11日が初日。10日は前検が行われた。5Rガールズに奥井迪（ふみ、44＝東京）が登場だ。今年に入って児玉碧衣のさまざまな挑戦が話題となっているが、奥井も新たなチャレンジに取り組んでいる。2月には大きなフレームを投入。ただ、決勝で突き抜けるには至らなかった。「レースのタイムも良くないし乗りこなせていない」。元のフレームに戻すこととした。ただ、トラ