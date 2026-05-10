（台北中央社）義務兵役のために入隊していた中華民国（台湾）と日本双方の国籍を持つ男性が、中隊長から公の場で侮辱を受けた問題で、陸軍がこの中隊長を懲戒免職処分にしたことが9日までに分かった。男性は先月20日、交流サイト（SNS）のスレッズに、中隊長からたびたび公の場で侮辱を受けたと投稿。日本人の蔑称である「日本鬼子」と呼ばれたり、「台湾に来て兵役に就いているのは罪滅ぼしだ」などと言われたりした他、出身校に