【モデルプレス＝2026/05/10】ボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】5人組人気ボーイズグループ、かっこよさ際立つレザー衣装◆ZB1、ヘッドライナーステージを予告2026年2月、SUNG HAN BIN（ソン・ハンビン）、KIM JI WOONG（キム・ジウン）、SEOK MATTHEW（ソ