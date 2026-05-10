【前編を読む】「老人ホームで幸せに暮らす人」「孤独の中で老いて死んでいく人」の決定的な差老人ホームで引きこもりになるワケ老人ホームに入れば安心と思っていたのに、気づけば部屋に閉じこもりがちになり、どんどん社会から孤立していく人がいる。その入り口になりやすいのが、「歩かなくなること」だ。日本最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」の編集長、小菅秀樹氏が解説する。「設備が充実している老人