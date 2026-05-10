俊足、巧打の外野手・豊田氏が振り返る中日入団の舞台裏名古屋市中川区で居酒屋「おちょうしもん」を経営する豊田誠佑氏は、1978年のドラフト外で明大から中日に入団した。明大3年春、法大の怪物右腕・江川卓投手（元巨人）を相手に8打数7安打とキラーぶりを発揮した外野手は、社会人野球チームからの誘いをすべて断り、進路をプロに絞っていた。その上でドラゴンズにお世話になることを決めたが、チームについてはほとんど知ら