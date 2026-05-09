子供の成績が伸びないのは、何が原因なのか。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「どんな子でも勉強のやり方さえ変えれば、伸びていく。早期教育のやりすぎで、間違った勉強のやり方を身に付けている場合もある」という――。写真＝iStock.com／kieferpix※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kieferpix■いつの時代も変わらない親たちの悩み中学受験の指導にあたって、かれこれ40年以上が経つが、いつの時代も