自身のスタイルに強いコンプレックスを抱えていた女性を救った、MEGUMI氏やマツコ・デラックス氏らの言葉とは？ ゴールデンウィーク延長戦！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。（※記事は取材時2025年11月の状況）＊＊＊バスト129センチ・Mカップという圧倒的なスタイルを活かし、SNSを中心に人気を集めるグラビアアイドル・ももせもも氏。活躍を