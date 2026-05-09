中国のSNS・小紅書（RED）に3日、日本のマクドナルドの看板表記をめぐる投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は日本のマクドナルドの営業時間の案内に「6：00〜25：00」と書かれている写真をアップ。中国ではあまり見ないためか、「25：00って一体どういうこと？」と尋ねている。これに、ネットユーザーからは800件を超えるコメントが寄せられており、「見たことないけど、説明聞かなくても分かっちゃった」「朝6時から翌午前1時まで