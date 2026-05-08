『プラダを着た悪魔２』© 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.この記事の画像を見る5月1日より『プラダを着た悪魔2』が劇場公開中。世界的に大ヒットをしている同作は、日本でもGW期間中に満席が続出し、興行収入はすでに19億円を突破、わずか6日間で1作目の最終興収17億円を超える超ロケットスタートとなった。洋画不振と言われる昨今、明るいニュースだろう。■前作も今作も「キラキラした理想のお仕事ムー