日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第52弾となる最新作「『4:00A.M.』 × ena mori」が公開された。 ■『Newtro』が掲げる“過去と現在をつなぐ音楽体験”を体現する一曲 原曲「4:00A.M.」は、大貫妙子が1970年代に発表した楽曲であり、日本のシティポップを語る上で欠かすことのできない名曲のひとつ。 都会の夜を切り取った繊細な情景描写と、静けさのなかに潜む感情の揺らぎは、時代を