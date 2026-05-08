鈴木京香、黒島結菜出演のテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」第４話が７日に放送された。冒頭、７年前に発生した令和の３億円事件が描かれ、美人社長・西園綾音が乗っていた社用車が偽白バイに止められた。カリスマ社長を演じていたのは市川由衣（４０）だった。しかし被害に遭って、後部座席で落命し、開始１分で退場した。ネットでも話題となり「市川由衣ちゃんだあ」「久しぶりに見るけ