※2026/04/29執筆 りそなグループ B.LEAGUE 2024-25シーズンも執筆時点では33節を消化。本来であればCS出場8枠を巡って終盤戦の混戦が続くはずだが、今季は様相が異なる。33節終了時点で、すでに4クラブのりそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26出場が確定している。8枠の半分が、残り試合を待たずに埋まったのだ。 長崎ヴェルカ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、宇都宮ブレックス、シ