3Aオクラホマシティで実戦復帰→12日にメジャー合流も？オフのドジャースに、朗報が飛び込んだ。右腹斜筋の負傷で離脱していたムーキー・ベッツ内野手が傘下3Aで実戦復帰することが分かった。待ちわびていたファンからは歓喜の声が殺到している。ベッツは正遊撃手としてチームを牽引していたが、4月4日（同5日）のナショナルズ戦で走塁中に右腹斜筋を痛め、翌5日（同6日）に10日間の負傷者リスト入りしていた。しばらく打撃ス