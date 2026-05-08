7日午前、羽後町田代の田んぼでクマ1頭が目撃されました。建物まで15メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと7日午前11時20分ごろ、羽後町田代字梺の田んぼにクマ1頭がいるのを、付近を歩いていた羽後町の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。クマはその後、東側の山林方向に去っていったということです。目撃場所は、最も近い建物まで約15メー