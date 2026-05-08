三浦按針にちなんだバラも咲いているヴェルニー公園＝７日、横須賀市汐入町横須賀港を望むヴェルニー公園（神奈川県横須賀市汐入町）で、色とりどりのバラが見頃を迎えている。９、１０の両日には苗販売やキッチンカーが出店する「春のローズフェスタ」が開かれる。入場無料。横須賀製鉄所の技師ヴェルニーの母国・フランス洋式の庭園には約２２０種約１２００株のバラが植栽されている。深紅やピンク、白などの花が競い合うよ