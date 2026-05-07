OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る、日本の未来構想」にて、構想日本の加藤秀樹代表が、中東情勢（イスラエルとイランの衝突）の長期化に伴う原油価格の高騰と、それに立ち向かうための「私たちにできる生活の見直し」について語りました。単なる節約にとどまらず、地域の活性化や新しいライフスタイルへの転換という前向きな視点からの提言です。 【写真を見る】長期化する中東情勢と原油高ピンチをチャンスに変える「生活見直し