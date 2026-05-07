グーグルは、5月13日2時（日本時間）から「The Android Show: I/O Edition」を開催する。イベントでは、Androidの最新情報や今後のアップデートなどを発表予定。 同イベントは、5月19日～20日に開催される「Google I/O 2026」に先駆けて行われる。グーグルは「Androidにとって、これまでで最も重要な年の1つとなる」と予告しており、予告動画には、半透明のようなAndroid Botが登場している。