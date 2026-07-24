◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２４日・ベルーナドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が、４回に逆転３ランを放った。０―１と１点ビハインドの無死一、三塁で打席に入ると、渡辺の直球を左中間スタンドにたたき込んだ。２試合ぶりの一発は、両リーグトップを独走する３０号。４番に座り続ける選手会長が、試合をひっくり返した。◇パではおかわり君以来のハイペース栗原（ソ）が両リーグ最速３０号到達。球団で両リ