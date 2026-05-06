早くも14号で米記者が期待米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー1年目の序盤から実力をいかんなく発揮している。そんな中、米記者からは早くも大舞台への出場を臨む声が上がった。村上はメジャートップの14本塁打を放つなどロケットスタートを切っている。MLB公式によると、今季98マイル以上の速球から複数の本塁打を放ったメジャー唯一の選手だという。渡米前に不安視されていた速球への対応にも強さをみ