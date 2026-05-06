MON7Aが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に再登場することを発表した。4月24日に公開された初登場回「僕のかわい子ちゃん」は、1週間で69万再生を記録した中、2度目の出演となる今回披露するのは、3カ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破し、各SNSでもブームを巻き起こしたインディーデビュー曲「おやすみTaxi」だ。MON7Aが掲げる「現状維持は退化」という信念を表現した今作は、先日大盛況のうちに幕を閉じた自身初